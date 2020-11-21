تشكيل الزمالك المتوقع في ربع نهائي الكأس

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب السويس الجديد، مساء اليوم السبت، لقاء يجمع بين فريقي الزمالك ضد نادي إف سي مصر، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ويسعى نادي الزمالك، حامل اللقب، للفوز على نادي مصر، من أجل استمرار حملة الدفاع عن لقبه.

واستقر جيمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، على تشكيل فريقه لخوض المباراة، والذي جاء كما يلي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد عيد – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – يوسف أوباما.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى محمد – محمود عبد الرازق شيكابالا.
تقام المبراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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