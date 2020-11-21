موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست بروميتش في الدوري الانجليزي

يحل فريق وست بروميتش ضيفا خفيفا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسيدخل الشياطين الحُمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا فوزا كاسحا على فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما الجولة الماضية من البريميرليج.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط، حصدهم من 8 مباريات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراة مقابل 3 هزائم.





وعلى الجانب الأخر يسعى ويست بروميتش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد، لتعويض سلسلة الخيبات الى يتعرض لها وعدم تحقيقه أي انتصار حتي الآن بعد مرور 8 جولات، حيث هزم في 5 مباريات، وتعادل في ثلاثة، ليتواجد بذلك في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.





ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.



