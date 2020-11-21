تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وست بروميتش

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره وست بروميتش، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري، على ملعب أولد ترافورد، في إطار الإسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست بروميتش:-

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست بروميتش:-

تذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس القطرية.





ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط، بعد مرور 8 جولات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة مقابل 3 خسائر، فيما يأتي ويست بروميتش في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، لم يحقق الفوز في أي منهم وتعادل في 3 مباريات، بينما هزم في 5 آخرين.





التشكيل المتوقع مانشستر يونايتد في مواجهة ويست بروميتش:-

حراسة المرمى: هندرسون

خط الدفاع: توانزيبي، روخو، مينجي، بيساكا

خط الوسط: جيمس، ماكتومناي، ماتا

خط الهجوم: كافاني، بيليستري، إيجالو



