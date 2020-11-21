ياسمين صبري تتكفل باحتياجات سيدة المطر

تكفلت الفنانة ياسمين صبري بكافة احتياجات الحاجة نعمات عبد الحميد، الشهيرة إعلاميا بسيدة المطر.





وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"،أنا دائمًا بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. أنا سعيدة أني اتعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا".





وتابعت: "تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها، ويشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".





يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن، أعربت عن تقديرها لـ"سيدة المطر"، قائلة: "نموذج من الأيادي الشريفة".

وأوضحت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هناك فريق الانقاذ بالوزارة توجه للسيدة، مشيرة إلى أنها سيدة المطر بسيطة وتعيش في منزل بسيط، وطلبت وحدة سكنية لها ولزوجها وأولادها، معقبة: "قالت لفريق الانقاذ مش همشي غير بجوزي وأولادي".

وأكت أنه تم التواصل على الفور مع محافظ الجيزة لتوفير وحدة سكنية لها، مؤكدة أن الدولة لن تتركها، مضيفة: "المواطنين في عنينا".



