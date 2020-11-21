تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة برايتون بالبريميرليج

يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره برايتون غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، تارجيت، المحمدي، كونسا.

خط الوسط: ماكين، باركلي، جاك جريليش.

خط الهجوم: تريزيجيه، تراوري، واتكينز.



