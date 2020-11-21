تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة برايتون بالبريميرليج

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره برايتون غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي : مارتينز.
خط الدفاع: مينجز، تارجيت، المحمدي، كونسا.
خط الوسط: ماكين، باركلي، جاك جريليش.
خط الهجوم: تريزيجيه، تراوري، واتكينز.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع في ربع نهائي الكأس

منذ ساعة و 6 دقيقة

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ ساعة و نصف

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 10 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 13 ساعة

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ حوالي 6 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:33 ص

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

03:30 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»