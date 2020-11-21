تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة برايتون بالبريميرليج
السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره برايتون غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي : مارتينز.
خط الدفاع: مينجز، تارجيت، المحمدي، كونسا.
خط الوسط: ماكين، باركلي، جاك جريليش.
خط الهجوم: تريزيجيه، تراوري، واتكينز.