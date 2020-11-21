موعد مباراة استون فيلا أمام برايتون فى البريميرليج
السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره برايتون غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.