موعد مباراة استون فيلا أمام برايتون فى البريميرليج

يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره برايتون غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



