موعد مباراة استون فيلا أمام برايتون فى البريميرليج

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره برايتون غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ 13 دقيقة

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 8 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»