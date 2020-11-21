بيراميدز يطلب صفقة من الزمالك

يرغب مسئولو نادي براميدز في التعاقد مع مصطفي فتحي نجم الفريق الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.





وأخرج البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مصطفى فتحي من حساباته بعد أن منحه الفرصة في مبارات الدوري لكنه لم ينجح في إثبات نفسه ليصبح على مقربة من الرحيل عن القلعة البيضاء.





وأبدى مصطفى فتحي ترحيبه بالإنضمام إلى صفوف براميدز خاصة أنه يدرك جيدًا أن فرصته صعبة للغاية في المشاركة مع الزمالك نظرًا لوجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه.





ويخطط مسئولو براميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي خاصة أنهم مقتنعين للغاية بإمكانياته الفنية ويرون أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.





وأبدى البرتغالي جايمي باتشيكو ترحيبه برحيل مصطفى فتحي إلى براميدز خاصة أنه أصبح خارج حساباته الفنية بشكل كبير.





ومن المتوقع أن يدخل مسئولو براميدز في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مصطفى فتحب المبدئية على الانتقال إلى صفوف براميدز.



