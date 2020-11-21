بيراميدز يطلب صفقة من الزمالك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يرغب مسئولو نادي براميدز في التعاقد مع مصطفي فتحي نجم الفريق الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأخرج البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مصطفى فتحي من حساباته بعد أن منحه الفرصة في مبارات الدوري لكنه لم ينجح في إثبات نفسه ليصبح على مقربة من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأبدى مصطفى فتحي ترحيبه بالإنضمام إلى صفوف براميدز خاصة أنه يدرك جيدًا أن فرصته صعبة للغاية في المشاركة مع الزمالك نظرًا لوجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه.

ويخطط مسئولو براميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي خاصة أنهم مقتنعين للغاية بإمكانياته الفنية ويرون أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.

وأبدى البرتغالي جايمي باتشيكو ترحيبه برحيل مصطفى فتحي إلى براميدز خاصة أنه أصبح خارج حساباته الفنية بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يدخل مسئولو براميدز في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مصطفى فتحب المبدئية على الانتقال إلى صفوف براميدز.

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 8 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»