موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب سرعة إنهاء ملف نجمي الفريق الأنجولي جيرالدو دي كوستا والسنغالي أليو بادجي في أقرب وقت.





وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يسعى لتسويق أحد اللاعبين من أجل تسجيل نجم الدفاع المغربي بدر بانون صفقة الأهلي الجديدة في قائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد.





وفي حالة تعاقد الأهلي مع صفقة أجنبية جديدة فإن الأهلي مضطر للاستغناء عن اللاعب الآخر وذلك بسبب لوائح اتحاد الكرة التي تنص على وجود 5 محترفين في كل فريق فقط من بينهم لاعب من شمال افريقيا.





وبدأ أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي في تكثيف اتصالاته خلال الساعات القليلة الماضية مع وكلاء اللاعبين من أجل البحث عن مخرج لأزمة بادجي وجيرالدو مع الأهلي.





واتخذ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرار برحيل جيرالدو دي كوستا لتسجيل بانون بالإضافة إلى طلبه الاستغناء عن أليو بادجي لعدم قناعته الفنية بقدراته والتعاقد مع مهاجم جديد يخدم فلسفته وطريقة لعبه.



