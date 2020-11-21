عاجل.. إصابة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
أصيب نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جونيور، بفيروس كورونا، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجل ترامب فيروس كورونا ترامب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 14 ساعة

ساسي يُهدد الزمالك بورقة «الخليج»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

منذ ساعتين

أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

منذ 39 دقيقة

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 7 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

ياسمين صبري تتكفل باحتياجات سيدة المطر

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل| ترامب يقبل استقالة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

ترامب يختار بات سيبولوني مستشارا للبيت الأبيض

طائرة ترامب الخاصة تتعرض لحادث مروع في نيويورك

البيت الأبيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

عاجل.. ترامب يعترف بوجود إصابات بكورونا في البيت الأبيض

أكتوبر المقبل.. ترامب يعلن موعد توزيع لقاح كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

02:23 ص

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»