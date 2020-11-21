تامر حسني يحصد مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب





نجحت أغنية "نفس النهاية" الجديدة للفنان تامر حسني، في تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر يوتيوب.





وحصدت الأغنية مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب بعد ساعات قليلة من عرضها.





ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية، منها: "كل اغنيه احلى من اللي قبلها أبدعت يا تيمو بحب صوتك واحساسك".



وعلق آخر "مش غريبة عليك ياتامر كل الاحساس الحلو ده لان حبيت صوتك".

وروج تامر حسني، لأغنيته الجديدة منذ قليل عبر إنستجرام حيث نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابه الرسمي.

أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".



