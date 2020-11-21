زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام فياريال، على أرضية ملعب المادريجال، معقل الغواصات الصفراء.





ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فرانشيسكو إيسكو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز.



