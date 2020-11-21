موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام فياريال، على أرضية ملعب المادريجال، معقل الغواصات الصفراء.





ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة ريال مدريد أمام فياريال، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3.



