سعد محمد: الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، أخر تطورات رحلته العلاجية من المرض الذي يعاني منه.

وقال سعد محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ"30 ألف" جنيه".

وأضاف: " الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقرير شامل، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي".

وأتم: " شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي معي لحل أزمتي الصحية".



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