ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تنطلق مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر، حيث تجري 3 مباريات نارية، بمواجهة فريق كروتوني نظيره لاتسيو، فيما يلتقي سيبيزا بفريق أتالانتا، ويوفنتوس بكالياري، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة، وبفارق هدفين عن ساسولو صاحب المركز الثاني، فيما يتوتجد نابولي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر تستكمل المنافسات غدا الأحد حيث يواجه فيورنتينا نظيره فريق بينفينتو، ويلقي سامبدوريا غريمه بولونيا، بينما سيلتقي بارما بروما، وسيخوض ساسولو مباراة قوية أمام هيلاس فيرونا، وسيلعب أتالانتا أمام تورينو، أودينيزي ضد جنوى، فيما سيكون ميلان على موعد مع نابولي.

وفيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة:-
1- ميلان، 17 نقطة.
2- ساسولو ، 15 نقطة.
3- نابولي، 14 نقطة.
4- روما، 14 نقطة.
5- يوفنتوس، 13 نقطة.
6- أتالانتا، 13 نقطة.
7- إنتر ميلان، 12 نقطة.
8- هيلاس فيرونا، 12 نقطة.
9- لاتسيو، 11 نقاط.
10- سامبدوريا، 10 نقاط.
11- كالياري، 10 نقاط.
12- فيورنتينا، 8 نقاط.
13- سيبيزا، 8 نقاط.
14- بولونيا، 6 نقاط.
15- بارما، 6 نقاط.
16- بينفينتو، 6نقاط.
17- تورينو، 5 نقاط.
18- جنوى، 5 نقاط.
19- أودينيزي، 4 نقاط.
20- كروتوني، نقطتان.

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