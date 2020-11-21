موعد مباراة الزمالك ضد زد فى كأس مصر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة ثميناً للغاية أمام فريق "زد" إف سي مصر سابقا، يوم 21 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

استعداد للمباراة الحاسمة التي ستجمع أبناء ميت عقبه بغريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من ذات الشهر على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخطف نادي الزمالك بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بكأس مصر، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره سموحة، بهظفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الإسماعيلية.

وقد حجز زد مقعده في دور الثمانية على حساب فريق وادي دجلة، بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب الأهلي بمدينة السلام.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك القادمة ضد فريق زد في الكأس، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ويذاع لقاء نادي الزمالك ضد نظيره نادي مصر حصريا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT، بجانب البث الأرضي.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.

وعلى الجانب الآخر صعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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