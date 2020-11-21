انفراد .. دكرنس يدعم جبهته اليمنى من سيراميكا

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أعلن نادى دكرنس ضم أحمد حاتم، ظهير أيمن سيراميكا كليوبترا، ضمن تدعيمات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



اللاعب صاحب ال٢٢ عاما سبق له وأن مثل أندية الأهلى، الإتصالات وحلوان العام قبل أن يستقر بسيراميكا ٦ سنوات متتالية وشارك اللاعب بصعود فريقه للدوري الممتاز.



وتعد الصفقة هى الثامنة للفريق الأول بنادى دكرنس بعدما تم التعاقد مع ٧ لاعبين جدد وهم "أحمد التليس، لاعب وسط يونايتد التايلندى، عمر حلمى، حارس مرمى كوكاكولا، عصام عمران، صانع ألعاب الإعلاميين، سيرجينو ڤالو، مهاجم طهطا، علاء عبدالعظيم، ظهير أيسر الأوليمبي، محمد ماهر، ظهير أيمن الترسانة، وسعد جمال، السنبلاوين".



وأنهى دكرنس بقيادة مصطفى عبده معسكره بالقاهرة خاض فيها الفريق ٤ وديا جاءت أولى النتائج تعادل سلبي أمام بنى سويف، وبورتو السويس، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الترسانة، وأخيرا الهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.



ويفتتح دكرنس مبارياته بالقسم الثانى مستضيفا مالية كفر الزيات يوم الأربعاء المقبل بملعب دكرنس.