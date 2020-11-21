انفراد .. دكرنس يدعم جبهته اليمنى من سيراميكا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
أعلن نادى دكرنس ضم أحمد حاتم، ظهير أيمن سيراميكا كليوبترا، ضمن تدعيمات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

اللاعب صاحب ال٢٢ عاما سبق له وأن مثل أندية الأهلى، الإتصالات وحلوان العام قبل أن يستقر بسيراميكا ٦ سنوات متتالية وشارك اللاعب بصعود فريقه للدوري الممتاز.

وتعد الصفقة هى الثامنة للفريق الأول بنادى دكرنس بعدما تم التعاقد مع ٧ لاعبين جدد وهم "أحمد التليس، لاعب وسط يونايتد التايلندى، عمر حلمى، حارس مرمى كوكاكولا، عصام عمران، صانع ألعاب الإعلاميين، سيرجينو ڤالو، مهاجم طهطا، علاء عبدالعظيم، ظهير أيسر الأوليمبي، محمد ماهر، ظهير أيمن الترسانة، وسعد جمال، السنبلاوين".

وأنهى دكرنس بقيادة مصطفى عبده معسكره بالقاهرة خاض فيها الفريق ٤ وديا جاءت أولى النتائج تعادل سلبي أمام بنى سويف، وبورتو السويس، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الترسانة، وأخيرا الهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

ويفتتح دكرنس مبارياته بالقسم الثانى مستضيفا مالية كفر الزيات يوم الأربعاء المقبل بملعب دكرنس.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

12:28 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»