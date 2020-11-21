الزمالك يحسم مصير نجمي الفريق

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف نجمي الفريقين، من التواجد خلال الموسم القادم.









وقالت مصادر مقربة من جهاز الكرة اليوم، أن إدارة الزمالك استقرت على الإبقاء على الثنائي، حسام أشرف وأسامة فيصل، خلال الموسم المقبل.









وأشارت، أن الزمالك أغلق الباب نحو بيع الثنائي خلال الموسم المقبل بالبيع أو الإعارة، بعد تألقهما في الموسم الماضي.









ويرغب مسئولو الزمالك في منح الفرصة للثنائي بشكل أكبر في الموسم الجديد والاعتماد عليهما في التشكيل الأساسي بعد المستويات المميزة التي قدموها في الفترة الماضية.





ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي بطولة كأس مصر، على أن يلاقي بعدها فريق الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.





وشارك فيصل وأشرف مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك وقدم الثنائي مستويات طيبة، وسبق وسجل أسامة فيصل في شباك الأهلي خلال لقاء القمة الأخير بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري.











