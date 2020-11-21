نبيلة عبيد تهنيء فيروز بمناسبة عيد ميلادها.. فماذا قالت؟

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حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على تهنئة المطربة اللبنانية فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت عبر حسابها الشخصي صورة للمطربة فيروز وعلقت قائلة: "الشمس تشرق مع اغانيكي والقمر ساكن في عينيكي، لقلبك الحب والفرح، كل عام وانتي سيدة الأغنية، كل سنة وانتي فيروز الفرح والعطاء".



من ناحية أخري آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية سينمائيا هو فيلم "ما فيش غير كده" عام 2005، لكنها قدمت عملا تلفزيونيا رمضان الماضي "سكر زيادة" بمشاركة نادية الجندي.