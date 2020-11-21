ساسي يُهدد الزمالك بورقة «الخليج»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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هدد فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، بالرحيل عن الفريق لأحد الدوريات الخليجية، خلال الموسم القادم.

ويسعى مسؤولو الزمالك لحسم ملف تجديد الدولي التونسي، والذي يعد أحد أهم ركائز القلعة البيضاء.

وقالت مصادر مطلعة، أن اللاعب أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم، بأنه يمتلك عقداً خليجياً بمقابل مادي ضخم.

وكشف التعاقد الجاري بين فرجاني ساسي وإدارة الزمالك، أن مدته كانت ثلاثة مواسم بداية من موسم 2019/2018، وتنتهي في 2021/2020 بقيمة خمسة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وعشرون يورو.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أمام أف سي مصر يوم 21 نوفمبر في ستاد السويس أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.



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