تشكيل تشيلسي المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواجه تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد عصر اليوم السبت 21 نوفمبر، في افتتاح مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل المدرب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، لمواصلة الانتصارات في البريمييرليج، بعد الفوز خلال الجولة الماضية أمام شيفيلد يونايتد.

واستقر لامبارد على التشكيل الأمثل لمواجهة نيوكاسل يونايتد، على النحو التالي:
حراسة المرمى: إدواردو ميندي.
خط الدفاع: إيمرسون بالميري – تياجو سيلفا – كورت زوما – ريس جيمس.
خط الوسط: ماسون مونت – نجولو كانتي – جورجينيو.
خط الهجوم: تيمو فيرنر – تامي أبراهام – حكيم زياش.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصر السبت بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.
وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sportd HD 2.

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