الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون أقل غزارة من الساعات الماضية.

وقال إن فرص سقوط الأمطار ستقتصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فقط، وستكون من خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحد، ثم ستبدأ تشتد في نهاية الأسبوع.


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.



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