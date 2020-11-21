الغردقة تستضيف مسابقة ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستضيف منتجع الباتروس وايت بيتش بمدينة الغردقة بالشراكة مع شركة أيكوسباير خلال نوفمبر الحالى مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.
 
وأكد محمد عيد سليمان مدير إدارة التسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق المستضيفة للمسابقة إن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة تقام في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر ٢۰٢۰ بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزهم روسيا و صربيا وكازاخستان وبولندا وبلجيكا وأستونيا وألبانيا وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الآمريكية  تحت شعار " يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر ".

الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة أستضافت حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس للفنادق كحفل أختيار أفضل لاعب فى أفريقيا فى يناير الماضى بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر .


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