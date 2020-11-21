موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد والقناة الناقلة

يحل تشيلسي ضيفاً على ملعب سان جيمس بارك، ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر، لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى نشيلسي لمواصلة انتصاراته في البطولة، بعد أن تغلب في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد برباعية مقابل هدف.





بينما يسعى نيوكاسل يونايتد لتجاوز الهزيمة في الجولة الماضية ضد ساوثهامبتون، والعودة للانتصارات مرة أخرى.





يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 15 نقطة، مقابل 11 نقطة لفريق نيوكاسل يونايتد، يحتل بها المركز الثالث عشر.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصر السبت بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.





وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sportd HD 2.



