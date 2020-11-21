أحد ضحايا سفاح الجيزة: "إتجوز 3 مرات وخلف عيال باسمي" (فيديو)

كشف المهندس محمد محروس، أحد ضحايا "سفاح الجيزة" الذي انتحل شخصياتهم، تفاصيل معرفته بانتحال المتهم شخصيته، مشيرًا إلى أنه كان يتابع أحد برامج الـ"توك شو"، وفوجئ أن أحد زوجات السفاح تصرح بأن المتهم استأجر شقة باسم محمد محروس.





وأشار المهندس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اندهش من تشابه الاسم ، وبعدها فوجئ باتصال من رئيس مباحث الهرم ويطلب حضوره ليأخذ أقواله، لافتا إلى أنه توجه إلى قسم الهرم ليعرف التفاصيل.



