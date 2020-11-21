أحد ضحايا سفاح الجيزة: "إتجوز 3 مرات وخلف عيال باسمي" (فيديو)
السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس محمد محروس، أحد ضحايا "سفاح الجيزة" الذي انتحل شخصياتهم، تفاصيل معرفته بانتحال المتهم شخصيته، مشيرًا إلى أنه كان يتابع أحد برامج الـ"توك شو"، وفوجئ أن أحد زوجات السفاح تصرح بأن المتهم استأجر شقة باسم محمد محروس.
وأشار المهندس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اندهش من تشابه الاسم، وبعدها فوجئ باتصال من رئيس مباحث الهرم ويطلب حضوره ليأخذ أقواله، لافتا إلى أنه توجه إلى قسم الهرم ليعرف التفاصيل.
وأضاف: "المتهم اتجوز سيدة في 2017 باسمي، وخلف عيال بإسمي"، لافتا إلى أن المتهم تزوج 3 سيدات باسمه وفي محافظات مختلفة، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف وصل المتهم لبطاقته الشخصية واسمه، منوها بأنه كان خارج مصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، معلقا: "أنا بعيش كابوس، ومعرفش هذه الشخص وعرفت اه انتحل من شخصيتي من التليفزيون، وحاليا متورط في مجموعة من القضايا بالاسم والرقم القومي".
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