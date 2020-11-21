تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن حكم مواجهة الأهلي ضد الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكدت التقارير، أن المغربي رضوان جيد هو من سيدير اللقاء تحكيميًا بقرار من الاتحاد الإفريقي، وحسب مصادر خاصة قبل النهائي المرتقب.





وأضافت التقارير المغربية: "لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، وضعت جيد للقاء التاريخي والذي سيحدث لأول مرة في التاريخ، بسبب نزاهته المعروفة عنه وقدراته التحكيمية المميزة".





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.