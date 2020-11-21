تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
كشفت تقارير صحفية مغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن حكم مواجهة الأهلي ضد الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت التقارير، أن المغربي رضوان جيد هو من سيدير اللقاء تحكيميًا بقرار من الاتحاد الإفريقي، وحسب مصادر خاصة قبل النهائي المرتقب.

وأضافت التقارير المغربية: "لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، وضعت جيد للقاء التاريخي والذي سيحدث لأول مرة في التاريخ، بسبب نزاهته المعروفة عنه وقدراته التحكيمية المميزة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعة

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

12:28 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»