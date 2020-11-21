رسمياً.. ظهير أيسر جمهورية شبين ينضم إلى طنطا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعاقد نادي طنطا مع اللاعب مصطفى هاني، ظهير أيسر جمهورية شبين، مواليد 94، في إطار تدعيمات الفريق استعداداً لخوض منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020-2021.

ولعب صاحب الـ26 عاما من قبل في أندية، النصر وإنبي واتحاد الشرطه وجمهورية شبين.

وفاز أبناء السيد البدوي يوم الأربعاء الماضي على نظيره بيلا بهدف نظيف، عن طريق اللاعب كريم أسامة، في أولي مباريات الفريق الودية، كما تعادل إيجابيا مع كفر الشيخ بهدف لكل منهما .

وقام طنطا بقيد 11 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، محمد فتحي حارس مرمي، حسام غالي ، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، عبدالرحمن الدح، ميدو جمال، ايهاب سمير، اسلام فؤاد، محمد حسام الشارخه، شهاب فتحي .

وتعاقد نادي طنطا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، عبدالله شلبي مدافع منتخب السويس، البرازيلي ليو، وعبد الروؤف زيكو مهاجم بلدية المحلة، وخالد شعبان جناح نادي بوررتو، وصالح أحمد، وعلي أبو العلا لاعبا حرس الحدود، ومحمد موسى لاعب الإنتاج الحربي، وإبراهيم رخا لاعب الرجاء وعصام عادل لاعب الشرقية، وهاني أبوالعلا لاعب سموحة، إبراهيم فاضل لاعب بلدية المحلة، إبراهيم الجرايحي حارس بلدية المحلة .

ومن المقرر أن يستهل فريق طنطا مشواره في الموسم الجديد بمباراته أمام الزرقا.

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