المصري يقدم عرضًا رسميًا لضم مهاجم الوداد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
دخل النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، لطلب الحصول على خدمات مهاجم الفريق الكونغولي فرانسيس كازادي كاسنجو.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية مغربية، والتي أشارت إلى أن المصري البورسعيدي، قدم عرضًا للتعاقد مع مهاجم الوداد، بقيمة 260 ألف دولار، ويضاف إلى ذلك توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في حال إتمام صفقة كازادي.

جدير بالذكر أن كاسنجو كان قد غير وجهته من المولودية الوجدية إلى شباب المحمدية، في وقت سابق، لكنه ظل خارج حسابات مدربه، مع تسجيل حضوره في بعض المباريات الودية، قبل أن يفاجئ الجميع بانضمامه إلى الوداد الرياضي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

12:28 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»