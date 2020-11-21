حقيقة إظلام الأرض في 3 أيام نهاية ديسمبر (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، على الأخبار المنتشرة بشأن إظلام الأرض يوم 21 و22 و23 ديسمبر، نافيًا هذه الأخبار، مؤكدًا أنه لم يحدث أبدًا من قبل أن انطفأت الشمس وأظلمت الكرة الأرضية.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث أي إظلام تام للكرة الأرضية من قبل، ومن المستحيل أن تظلم الأرض، مؤكدًا أن هذا يعتبر خيالًا علميًا.

وأوضح أن الشمس تحمل طاقة هائلة جدًا تقوم بإخراج الضوء، ولم يحدث أن تخمد هذه الطاقة، معلقًا: "هذا الحديث غير موجود علميًا".

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