أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس: