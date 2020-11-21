أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:23 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.
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