تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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اتخذ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار فوري تجاه ملعب برج العرب بالإسكندرية، فور الوصول وقبل مواجهة أبوقير للأسمدة، بكأس مصر.

وفور وصول بعثة النادي الأهلي، إلى الإسكندرية توجه عبدالحفيظ مباشرةً إلى ملعب برج العرب والنزول إلى أرضيته من أجل معاينته بعد هطول الأمطار بغزارة.

وجاء قرار مدير الكرة، خوفًا من تعرض اللاعبين للإصابات بسبب أرضية ملعب برج العرب قبل اللقاء الهام أمام الزمالك، مساء الجمعة المقبلة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره أبوقير للأسمدة، مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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