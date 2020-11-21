المقاصة يفاوض إيهاب جلال لقيادة الفريق

كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، موقف ايهاب جلال من قيادة الفريق الفيومي في الموسم الجديد.





تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نفاوض ايهاب جلال للعودة لقيادة الفريق في الموسم الجديد".





وأكد اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، حقيقة مفاوضة أحمد كشري لتدريب الفريق الفيومي في الموسم الجديد.





وقال فى تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أحمد كشري طلب ضعف الرقم المعروض عليه لتدريب الفريق وجمدنا المفاوضات معه.



