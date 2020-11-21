



أعلنت المطربة راندا حافظ اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي بها اغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩ وهي الأغنية التي تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية للمطرب التركي الشهير سنان أقتشيل بعنوان "Atma".





وعلقت راندا على الفيديو قائلة: "الحمد الله بعد اكتر من ١٠ سنين على أغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش اعتزال ... شكرِا".





‎وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية يصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي راندا حافظ تعلن اعتزالها الغناء لهذا السبب.