كريم عبد العزيز: سرقت سيارة والدي في عمر الـ 15 واتضربت بسبب كلب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الفنان كريم عبدالعزيز العديد من تفاصيل حياته الأسرية وذكريات الطفولة، مؤكدًا أن "الشبشب" ربى أجيال حتى أن والدته كانت تأخذه معها حين تشتري "شباشب" وكانت تختاره على حسب الوزن وليس الشكل أو اللون حتى يترك أثرًا. 

تابع عبدالعزيز خلال حواره إلى برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، أنه تم ضربه في أحد المرات لأنه كان يقف في الشرفة وشاهد كلبًا لونه أسود فنزل بسرعة وأحضره إلى المنزل وحين وصلت والدته سألته عن الكلب فرد "ده كلب جيرمان أخدته من واحد صاحبي والده في الشرطة".

أضاف الفنان: قلت لوالدتي كل ما الكلب بيكبر ديله بيلف، لكنها ردت: مفيش يابنى كلب جيرمان ديله بيلف، لتمر فترة وينتهي الأمر بأنه تلقى عضة من الكلب كما أنه كسر التليفزيونات، ليتضطر لترك الحيوان في النهاية"، ساخرًا بقوله: "الكلب لو بقى صاحبي هي هتضربنى إزاي"؟!

كما تحدث عن موقف آخر، حين كان عمره 15 عامًا وسرق سيارة والده بدون أن يعلم، وبعد أن قادها في منطقة العجوزة حول المنزل ولكنه تسبب في حادث مع سيارة أخرى جديدة لونها رمادي، وحينها فتح باب السيارة وجرب هربًا لأنه تخوف من أن يتم القبض عليه وسجنه.

أردف كريم عبدالعزيز: "كلمت والدي وقلت له ماما واختي ياسمين عملوا حادثة كبيرة بالعربية، واتخض وقالي إزاى؟ أنا جايلك، فقلت له لا مش هاينفع استناك ومشيت، وبليل جالي البيت واخدت علقة منه ومن والدتي"، متابعًا: "مرة شبشب ومرة بونيات بس كنت استاهل، كنت حرامي شاطر وكداب شاطر". 





أخبار تهمك

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

12:28 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»