حقيقة إصابة وزير التعليم بفيروس كورونا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
داليا الحسين
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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد على مواقع الاتواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن اليوم الجمعة من الأيام النادرة في حياته العملية التي يجد فيها متسع لتناول العشاء في منزله، موضحا أنه ابعتد علن السوشيال ميديا لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كوورنا.
واستكمل أن الغريب أنه حضر بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون تثبت أو تحقق.
وواصل الوزير، انه يبيظل حتى الآن أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه، وتحريك دعاوى قضائية ضده"
وعن الأوضاع بالمدارس، قال الوزير، إن الاوضاع لا تستدعي غلاق للمدارس حتى الآن، والأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي،شددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن اليوم الجمعة من الأيام النادرة في حياته العملية التي يجد فيها متسع لتناول العشاء في منزله، موضحا أنه ابعتد علن السوشيال ميديا لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كوورنا.
واستكمل أن الغريب أنه حضر بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون تثبت أو تحقق.
وواصل الوزير، انه يبيظل حتى الآن أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه، وتحريك دعاوى قضائية ضده"
وعن الأوضاع بالمدارس، قال الوزير، إن الاوضاع لا تستدعي غلاق للمدارس حتى الآن، والأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي،شددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.