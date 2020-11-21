حقيقة إصابة وزير التعليم بفيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد على مواقع الاتواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن اليوم الجمعة من الأيام النادرة في حياته العملية التي يجد فيها متسع لتناول العشاء في منزله، موضحا أنه ابعتد علن السوشيال ميديا لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كوورنا.

واستكمل أن الغريب أنه حضر بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون تثبت أو تحقق.

وواصل الوزير، انه يبيظل حتى الآن أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه، وتحريك دعاوى قضائية ضده"

وعن الأوضاع بالمدارس، قال الوزير، إن الاوضاع لا تستدعي غلاق للمدارس حتى الآن، والأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي،شددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

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