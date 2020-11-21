محافظ القاهرة: لن نعلق الدراسة غدا.. الأمور لا تستدعي (فيديو)

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة كلها تأثرت بموجة الأمطار اليوم، ولكن معظم الأمطار كانت خفيفة على معظم الأنحاء، عدا المناطق الجنوبية وهى المقطم، والخليفة، والبساتين، والمعادي.





وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مناطق شرق وغرب القاهرة أيضا تأثرت بموجة الأمطار، ولكن لم تكن الأمطار غزيرة مثل المناطق الجنوبية، لافتا إلى أنهم تعاملوا على الفور مع تراكمات المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية.



