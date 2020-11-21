عضو مجلس شيوخ: العاصمة الإدارية أكبر مشروع قومي بالعالم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
هاني العسال
هاني العسال
أمنية فوزي
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قال هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن التحديات أمام مصر لم ولن تنتهي؛ لأنها دولة مطمع للكثير، لافتًا إلى أن مصر من البلاد المتفوقة في حقوق الإنسان خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف "العسال"، خلال حواره مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تتطور، وتصعد للأعلى مثل الصاروخ، ولديها خطط قومية طموحة.

وأكد أن مشروعات مصر القومية من أكبر المشروعات القومية في العالم، منوهًا بأن العقار هو القلب النابض للاقتصاد، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية هي أكبر مشروع قومي في العالم على مساحة 192 ألف فدان، أي أكبر من القاهرة 4 مرات.

في سياق منفصل، قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات في المدينة الثقافية والتي ستكون بمثابة منارة للفنون والثقافة في الوطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، إلى إن هذه المدينة ستضم دار أوبرا ضخمة وعدد من المسارح ومتحف للحضارات وعدد من المكتبات.

وأكد أن المدينة الثقافية هي أحد المشروعات من العاصمة الإدارية التي تشمل عدد من المشروعات الثقافية والفنية التي سيكون لها دور في إثراء الحياة الثقافية المصرية.

وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمنت الجولة "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

واستمع الرئيس خلال جولته لشرح عدد من المسئولين بشأن آخر تفاصيل ومستجدات المواقع الإنشائية.

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