الأرصاد تكشف موعد انحصار الأمطار (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكن تبدأ تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون أاقل غزارة من الساعات الماضية.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقتصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فقط وستكون من خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحد، ثم ستبدأ تشتد في نهاية الأسبوع.

وأكد أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.


طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية)
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد الامطار بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعة و 6 دقيقة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: فرص لتساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)

أمطار ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الغد

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الأرصاد تفسر سبب ظاهرة "الشاهقة المائية" في الإسكندرية (فيديو)

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار بالصعيد والعظمى في القاهرة 26 (فيديو)

الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

12:28 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»