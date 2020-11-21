الأرصاد تكشف موعد انحصار الأمطار (فيديو)

قالت الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكن تبدأ تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون أاقل غزارة من الساعات الماضية.





وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقتصر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فقط وستكون من خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحد، ثم ستبدأ تشتد في نهاية الأسبوع.





وأكد أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.









طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.





- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).