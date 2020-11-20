بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تأكد جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة الزمالك ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبات النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، قريبًا من التواجد مع فريقه لخوض المباراة المرتقبة، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض أجايي لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، غاب على إثرها عن تدريبات أمس واليوم، على أن ينتظم خلالها يوم الأحد المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

كما يستعد المارد الأحمر لمواجهة الزمالك، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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