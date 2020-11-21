محافظ بني سويف يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل قديم بـ"عزبة بلبل"

انتقل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف لتفقد موقع انهيار سقف بأحد المنازل بعزبة بلبل "مكون من دور أرضي وثلاثة علوي" والذي أسفر عن وفاة اثنين وإصابة رب الأسرة، حيث رافقت المحافظ لجنة مكونة من إدارة الأزمات بالمحافظة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والوحدة المحلية، وتمت معاينة الوضع على الطبيعة بالعقار الذي تعرض للانهيار الجزئي، والعقارات المجاورة له.





وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تم إخلاء سكان العقار وسكان العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق حتى الانتهاء من المعاينات الهندسية، وتبين من خلال المعاينة أن العقار قد تعرض لانهيار سقفي الطابقين الرابع والثالث "أسقف خشبية" بسبب قيام أهالي العقار بأعمال بتلك الأدوار دون تصريح وإشراف فني، وأكدت اللجنة أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الإزالة، وسيتم ترميم الدورين الرابع والثالث، وتمت إزالة بعض الحوائط التي كانت تمثل خطورة.





وأقرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإمكانية عودة سكان العقارات المجاورة لمنازلهم، وإمكانية عودة أهالي العقار "محل الواقعة" وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة التي ستقوم بها الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات المحافظ.





ووجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للوضع، وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، وموجها التضامن بدراسة الحالة الاجتماعية لأسرة العقار، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات المتبعة في مثل تلك المواقف، حيث أفادت وكيلة الوزارة انه بالفعل تم تسكين باقي الأسرة في مركز الاستضافة التابع للتضامن، وجاري صرف التعويضات المقررة قانونا حيال المتوفين والمصاب، وسيتم دراسة حالتهم المعيشية واتخاذ اللازم.





هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتوفين، حيث وجه المحافظ بتذليل إجراءات تصريح الدفن لهما، مع توفير كافة أوجه الرعاية للمصاب الذي تم نقلة للمستشفى التخصصي، وتم تشخيص حالته باشتباه تجمع دموي في البطن والصدر وأجريت له أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر، ويتلقى العلاج والرعاية بالمستشفى.



