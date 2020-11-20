رابطة الليجا تعلن عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
قامت رابطة الدوري الإسباني بالإعلان عن مواعيد مباريات ثلاث جولات كاملة في بطولة الدوري الإسباني بالإضافة إلى توقيت مباراتي ريال مدريد وبرشلونة فقط في جولة رابعة.

وأفادت رابطة الدوري الإسباني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن الجولة الثالثة عشر ستنطلق يوم الجمعة 11 من ديسمبر المقبل وتشهد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم 12 من ديسمبر المقبل بينما يواجه برشلونة نظيره ليفانتي يوم 13 من نفس الشهر.

وأكدت رابطة الليجا أن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني ستنطلق يوم الجمعة 18 ديسمبر المقبل وستشهد قمة بين برشلونة وفالنسيا يوم 19 من ديسمبر المقبل بينما سيتقابل ريال مدريد مع إيبار يوم 20 من نفس الشهر.

وأوضحت رابطة الليجا أن أول لقاء في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني ستنطلق يوم 22 ديسمبر المقبل والتي تتضمن مواجهة برشلونة أمام بلد الوليد وفي اليوم التالي سيواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.

وكشفت رابطة الليجا عن موعد مباراتين فقط من الجولة التاسعة عشر، حيث يتقابل ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو وبرشلونة مع ريال سوسيداد يوم 16 من ديسمبر المقبل.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و نصف

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إسلام جابر وإمام عاشور يضمنا التواجد في قائمة الزمالك للموسم الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»