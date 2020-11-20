أحمد فتحي يُعلق على شارة قيادة المنتخب وعلاقته بـ "صلاح"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
علق أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على موضوع شارة كابتن منتخب مصر، وعن علاقته مع محمد صلاح من تلك الناحية.

وتحدث أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc، قائلا: "موضوع كبير وخد حجم أكبر من حجمه، محمد صلاح أخويا الصغير وأنا بحبه جدا ولكن الحاجة لما تكون من حقى مش بحب أسيبها".

وتابع: "في حد كلمنى مش هذكر اسمه قالى إحنا عاوزين ندى الشارة لمحمد صلاح وأنت هتكون موجود، قلتله لا طبعا وأنت عاوز تعمل مشكلة ليه، وليه بتصدرلى مشكلة، وأنا عمرى ما عملت مشكلة".

وواصل: " قولت له لو أحمد حسن أو أبو تريكة مكانى كنت هتقدر تقوله كدة، قالى لا قلتله خلاص متكلمنيش في الموضوع تاني، والموضوع رجع تاني لما مرحتش الناس اتكلمت تاني".

وأتم: "سألت زملائى عن محمد صلاح واطمأنت عليه من عبد الله السعيد وحمدى فتحى، وقالوا أنه كويس جدا ولم تظهر عليه أعراض والموضوع ده أقدار وصلاح أخويا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتنخب مصر محمد صلاح الأهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

إسلام جابر وإمام عاشور يضمنا التواجد في قائمة الزمالك للموسم الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

منة فضالي في عيد ميلاد أحمد صلاح حسني: "عقبال مليون سنة يا صاحبي اللي بحبه"

هشام الجخ يهدى قصيدة شعرية لـ"وفاء الكيلانى"

يوسف وليد يبدأ تصوير فيلم "بكرة" ويستكمل مسلسل "قيد عائلي"

أحمد حسن: أحب صلاح.. لكن يوجد الأحق منه لإرتداء شارة قيادة المنتخب

أول رد رسمي من أحمد فتحي علي شارة قيادة الفراعنة

خاص.. موقف محمد صلاح من شارة قيادة منتخب مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»