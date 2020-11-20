أمريكا تسجل أكثر من 185 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 2045 حالة وفاة و185,095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المراكز في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 11 مليونا و650817 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 251715 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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