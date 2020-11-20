الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وكمياتها على كافة محافظات الجمهورية لمدة 7 أيام

تمر مصر هذه الايام بموجه من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورعدية خاصة على محافظات السواحل الشمالية، تكون من متوسطة إلى خفيفة على باقي محافظات الجمهورية، ونتيجة لما يصاحب هطول الأمطار من أثار سلبية تتمثل في غرق الشوارع وعدم القدرة على الخروج من المنزل، فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بياناً أعلنت فيه عن أماكن سقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية من يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.





بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن أماكن سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية لمدة أسبوع يبدأ من يوم السبت 21 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020:-



