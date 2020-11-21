عمرو أديب عن الطقس: "ده مش جونا.. والنوة السنادي قوية" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أغلب محافظات الجمهورية تشهد موجة من الامطار الغزيرة، مناشدا المواطنين التواجد في منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة حتى تنتهي موجة الطقس السيىء.





وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الدنيا مطارتش، والأفضل نقعد في بيوتنا"، مشيرا إلى أن مصر ليست دولة مطيرة، نحن دولة صحراوية، متابعا: "ده مش جونا، ومش متعودين على الأمطار".



