عمرو أديب عن الطقس: "ده مش جونا.. والنوة السنادي قوية" (فيديو)
السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أغلب محافظات الجمهورية تشهد موجة من الامطار الغزيرة، مناشدا المواطنين التواجد في منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة حتى تنتهي موجة الطقس السيىء.
وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الدنيا مطارتش، والأفضل نقعد في بيوتنا"، مشيرا إلى أن مصر ليست دولة مطيرة، نحن دولة صحراوية، متابعا: "ده مش جونا، ومش متعودين على الأمطار".
وأشار إلى أن أغلب المحافظين التي تعرضت محافظاتهم لموجة كثيفة من الأمطار متواجدون في الشارع لوضع حل، مضيفا: "نوة السنادي أقوى من أي نوة.. إحنا نشهد تغيرات مناخية واضحة".
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