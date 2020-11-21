فيديو.. خبير دواجن يطالب بوقف الاستيراد العشوائي للأمهات لاستقرار السوق المحلي

كشف إبراهيم البنا خبير صناعة الدواجن، عن أن سبب خسائر صناعة الدواجن يرجع لضعف الرقابة على الأسواق وتلاعب السماسرة والتجار إلى جاني زيادة المعروض من الدواجن وبيض المائدة وضعف القوة الشرائية.





وأضاف البنا، في تصريحات مع برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه ينتج يوميا 55 ألف كرتونه ولكنه لا يتعامل مع التجار والسماسرة لتدنى أسعارهم وتلاعبهم بصغار المنتجين، لافتا الى أن زيادة المعروض من أمهات التسمين وبيض المائدة ساعد في استغلال التجار للمربين والمنتجين.



