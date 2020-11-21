فيديو.. خبير دواجن يطالب بوقف الاستيراد العشوائي للأمهات لاستقرار السوق المحلي
السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:51 ص
داليا الحسين
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كشف إبراهيم البنا خبير صناعة الدواجن، عن أن سبب خسائر صناعة الدواجن يرجع لضعف الرقابة على الأسواق وتلاعب السماسرة والتجار إلى جاني زيادة المعروض من الدواجن وبيض المائدة وضعف القوة الشرائية.
وأضاف البنا، في تصريحات مع برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه ينتج يوميا 55 ألف كرتونه ولكنه لا يتعامل مع التجار والسماسرة لتدنى أسعارهم وتلاعبهم بصغار المنتجين، لافتا الى أن زيادة المعروض من أمهات التسمين وبيض المائدة ساعد في استغلال التجار للمربين والمنتجين.
وأوضح خبير صناعة الدواجن، ضرورة وقف الاستيراد العشوائي لأمهات التسمين حتى يتوافق الإنتاج مع القوة الشرائية وقدرة الأسواق على التحمل، مع مساندة صغار المنتجين لتحقيق سعر عادل بخفض أسعار الأعلاف ومدخلات صناعة الدواجن، لافتا الى ان مكاسب التجار بالملايين بسبب عدم وجود رقابة بالأسواق وزيادة نسبة الإنتاج ورغم ذلك لم يشعر المستهلك بأي تحسن في الأسعار وأصابت الخسائر معظم منتجي بيض المائدة ومربى دواجن التسمين.
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