رابح صقر يطرح أغنية جديدة بعنوان "قمة العشرين"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنية جديدة بعنوان "قمة العشرين"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

قمة العشرين من ألحان وغناء رابح صقر وكلمات : عبدالله ابو راس وتوزيع : مدحت خميس ومكس وماستر : جاسم محمد.

وتقول كلماتها "عزمنا من بيوت الطين .. وحزنا قمة العشرين .. وكلمتنا وهي تصدر محط أنظار دوليه ! انا في قلبي النخله .. وبين عيوني السيفين ..سعودي وأفتخر وآموت في حب السعودية سلام الله على بلادي .ويحيا خادم البيتين .. وحي الله ولي العهد ياحيه وياحيه ! وطن وحده ابوتركي .. بيبقىٰ لين يوم الدين ..عزيز وما علا راسه سوى الكلمه الالهية.

يذكر أن العمل نال إعجاب محبيه الذين انهالوا بالتعليقات الإيجابية على الأغنية وكان من أبرزها "فنان الوطن، ‏‎‎الله الله عليك يابو صقر ابدعت وموجود في كل محفل للوطن .. يسلم صوتك وشاعرنا الكبير عبدالله ابوراس ومدحت خميس.

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