تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي









يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي، يوم غدًا السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب وايت هارت لين الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق توتنهام، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: والكر - لابورت - روبن دياز - كانسيلو.





خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رياض محرز - رحيم سترلينج.





خط الهجوم: جابريل جيسوس.



