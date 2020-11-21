أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 21-11-2020.. خسائر أسبوعية للعملة الأمريكية

توقفت أسعار الدولار عن التراجع أمام الجنيه المصري اليوم السبت، مع تعطل البنوك فى أجازتها الأسبوعية وفقدت العملة الأمريكية نحو 1.7 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.576 جنيه للشراء، و15.676 جنيه للبيع، مقابل 15.593 جنيه للشراء، و15.693 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.









وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 7.94 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري.





سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل 15.58 جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء.





سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامى

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.













أسعار الدولار عالميًا:



