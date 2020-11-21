أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 21-11-2020.. خسائر أسبوعية للعملة الأمريكية
السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
شريف بدر
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توقفت أسعار الدولار عن التراجع أمام الجنيه المصري اليوم السبت، مع تعطل البنوك فى أجازتها الأسبوعية وفقدت العملة الأمريكية نحو 1.7 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.576 جنيه للشراء، و15.676 جنيه للبيع، مقابل 15.593 جنيه للشراء، و15.693 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 7.94 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري.
سعر الدولار في بنك QNB
عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل 15.58 جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامى
تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري
سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عوده
عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
أسعار الدولار عالميًا:
قلصت أسعار الدولار خسائرها الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن صعدت أمام سلة العملات الرئيسية مع القلق بشأن برامج التحفيز.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن إدارته لن تسعى لتمديد مجموعة من برامج الإقراض التي يشارك فيها مع الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام، وتشمل شراء سندات الشركات وتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشهد الدولار تعاملات متقلبة مع تزايد إصابات كورونا من جهة، وإشارات حول عودة محادثات التحفيز المالي من قبل الكونجرس من ناحية أخرى.
وتأثرت العملة الأمريكية سلباً هذا الأسبوع مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس "كوفيد-19".
وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1855 دولار، كما زاد مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 103.83 ين.
في حين تراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3285 دولار، بينما ارتفع بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمائة مقابل الفرنك السويسري عند 0.9116 فرنك.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 92.39.