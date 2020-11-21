المفتي يكشف عن مهن استعان بها البنا على حساب العلماء (فيديو)

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قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان استهدفت الأزهر الشريف منذ القدم.



وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان أرادوا الاقتراب من الأزهر في مرحلة إعداد دستور الجماعة، واعتمدوا على كيانات موازية لمهمة الإفتاء وقصرها على الجماعة في منصب مفتي الجماعة.



وأوضح أنه لو نظرنا فيمن أحاط بحسن البنا من علماء الأمة فلن نجد أحدًا معه في دعوته، وهذا أول خلل حدث في تاريخ الإخوان نظرًا لاعتمادهم على غير المختصين.



وأشار المفتي، إلى بعض النماذج للأشخاص الذين أحاطوا بحسن البنا من غير المختصين، على سبيل المثال، فقد أحاط بحسن البنا خمسة من الأشخاص وهؤلاء هم: حافظ عبد الحميد يعمل بالنجارة، وأحمد الحصري يعمل بمهنة الحلاقة، وفؤاد إبراهيم يعمل مكوجيًّا، وعبد الرحمن حسب الله يعمل سائقًا، وإسماعيل المغربي ويعمل عجلاتيًّا، وكانت المجموعة التي أحاطت بالبنا في دعوته.



وقال المفتي: "مع احترامنا لتلك المهن الشريفة وهم أهل الاختصاص في مهنتهم هذه، إلا أنهم لم يكونوا أهل اختصاص في هذا الأمر".

