تعرف على حكام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بكأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره أبو قير للأسمدة غدًا في ربع نهائي كأس مصر.





وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من :-





محمد سلامة (حكم ساحة)

محمد العزازي وأحمد شاهين (حكمين مساعدين)

مجدي خاطر حكم (رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو)

محمد الجلاوي (مساعد حكم فيديو)





ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الخامسة من مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.



